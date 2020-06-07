 

Самых странных существ океана ученым позволит изучить новая технология

07.06.2020, 23:57, Новости дня

С помощью лазера нового типа ученым удалось рассмотреть морских животных, которых ранее невозможно было изучить.

Специалисты рассказали, что мягкие тела глубоководных существ сделаны из мукоидных и желатиновых масс. В их организме обнаружились сплетения из липких структур и полупрозрачных частей. Новый метод исследования помог экспертам заснять сифонофор длиною в 45 метров. На данном этапе это существо является самым длинным из тех, которые удавалось обнаружить.

Новая технология работает следующим образом: она испускает серию лучей, сканирующих животных, собирает рассеянные назад лучи из внутренних тканей, а затем подает информацию в компьютер.



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