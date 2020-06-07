Специалистами был предложен вариант снижения стоимости авиатоплива

07.06.2020, 23:57, Новости дня

Ученые провели новое исследование, а также сделали расчеты, которые доказали возможность применения смеси керосина и биотоплива в качестве авиационного топлива. Биотопливом является этанол, получаемый из возобновляемых источников.

Чтобы подтвердить расчеты, учеными Самарского университета была создана специальная установка, которая способна определить нормальную скорость распространения пламени. Такая установка была задействована для проведения экспериментов. Как утверждают специалисты, подобных установок в мире всего несколько.

По словам ученых, в будущем результаты их исследования позволят повысить экологичность авиационного топлива, а также снизить его стоимость.