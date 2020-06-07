Во время новых исследований ученые пролили свет на тайну возникновения РНК и ДНК

07.06.2020, 23:56, Новости дня

Два новых исследования приблизили специалистов к разгадке тайны возникновения РНК и ДНК.

Во время первого исследования ученые применили непрерывные реакционные сети, с помощью которых можно имитировать условия ранней Земли. Во время начала реакции ученые не добавляли реагенты и не удаляли побочные продукты. Всего несколько соединений были добавлены в самом начале, среди них: вода, соль, фосфат, аммиак и цианистый водород. В эксперимент ученые включили также источник гамма-излучения, чтобы имитировать действие радиоактивных материалов на ранней Земле. Эксперимент позволил ученым получить сложные соединения, которые могли выступать строительными блоками для РНК.

Во время второго исследования ученые провели эксперимент, где была использована смесь соединений и воды с ультрафиолетовым излучением. Это помогло специалистам увидеть появление строительных блоков РНК и строительного блока ДНК — дезоксиаденозина.