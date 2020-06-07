Генпрокурор Барр считает оправданным удаление демонстрантов из Лафайет-сквера

07.06.2020, 23:38, Новости дня

Генеральный прокурор США Уильям Барр высказался в поддержку применения силы для очистки от демонстрантов Лафайет-сквера, расположенного через дорогу от Белого дома, в понедельник вечером, перед тем, как президент Дональд Трамп прошел через парк, чтобы принять участие в фотосессии перед церковью по соседству.

«Это были не мирные демонстранты, – заявил он, выступая в программе “Лицом к стране” на канале CBS. – Это большая ложь, одна из тех, что СМИ поддерживают сейчас».

Барр заявил, что демонстрантов трижды предупреждали о необходимости покинуть парк, и только после этого полиция и представители других органов власти перешли в наступление, применив против них перцовый спрей.

События развивались на фоне общенациональных протестов против гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией в Миннеаполисе.

Барр отрицал применение химических раздражителей, таких, как слезоточивый газ, при очистке Лафайет-сквера, хотя Центры по контролю и профилактике заболеваний определяют перцовый спрей как тип «слезоточивого газа» и «агента для подавления беспорядков».

По словам Барра, парк был очищен из-за насильственных столкновений, которые происходили там 29-31 мая, когда полиция «подвергалась постоянным атакам».

«В воскресенье ситуация достигла пика, – сказал Барр. – В полицейских полетели кирпичи. Монтировки, которые использовались для вытаскивания плитки в парке, полетели в полицию. Пожары были не только у церкви Святого Иоанна (перед которой Трамп стоял в понедельник), сгорело также историческое здание в Лафайет-сквере».

После столкновений 31 мая полиция парков решила расширить защитный периметр вокруг Белого дома, где живут Трамп, первая леди Мелания Трамп и их сын Бэррон, сказал Барр.

Генеральный прокурор рассказал, что видел, как в полицейских бросали различные предметы.

«Но вот что упускают СМИ, – добавил он. – Это не было (сделано) в ответ на действия этой конкретной толпы. Это была операция по расширению периметра».

Журналист CBS Маргарет Бреннан сказала Барру, что для американцев, наблюдавших за происходящим по телевидению, все выглядело так, будто Лафайет-сквер был очищен от демонстрантов, чтобы Трамп в сопровождении охраны и главных помощников мог пройти к церкви Святого Иоанна, где он, держа в поднятой руке Библию, участвовал в фотосессии.

«В ситуации, когда идут споры о чрезмерном применении силы правоохранительными органами, получили ли таким образом американцы правильное послание?» – спросила Бреннан.

«Послание иногда формулируется СМИ, – сказал Барр. – Я не помню, чтобы в СМИ появлялись видео о том, что происходило в пятницу, субботу и воскресенье, [когда в представителей властей бросали разные предметы]».

«Я слышу лишь комментарии о том, какими мирными были демонстранты, – продолжил он. – Я не слышал, чтобы говорили о том, что 150 сотрудников правоохранительных органов получили травмы, что многие были госпитализированы с сотрясениями. Так что это не был мирный протест. Нам нужно было восстановить контроль над Лафайет-сквером и сделать это, как только у нас появилась такая возможность».