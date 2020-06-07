Первый канал показал кадры протестов в США вместо титров фильма “Брат 2” под “Гудбай, Америка”

07.06.2020, 23:35, Новости дня

Российский Первый канал вечером в воскресенье показал кадры протестов в США вместо финальных титров фильма Алексея Балабанова “Брат 2”, саундтреком для которых является “Наутилус Помпилиус” “Гудбай, Америка”. В итоге съемки протестов наложились на эту песню: на видео люди переворачивают машину и громят витрины, полицейские бьют дубинками демонстрантов и въезжают в толпу протестующих.

После этого начался выпуск итоговой программы “Время”.

Фильм “Брат 2” вышел 20 лет назад и стал культовым. В честь годовщины Первый канал показал подряд обе части дилогии Балабанова. Музыку для фильма выбрал журналист и продюсер Михаил Козырев.

Протесты в крупных городах США начались в конце мая после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. В ряде случаев демонстрации переросли в столкновения с полицией, часть участников грабили магазины и занимались вандализмом. В крупных городах мира проходят акции в поддержку протестующих.