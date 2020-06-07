 

ЧП в Москве: в результате стрельбы из окна дома ранен прохожий

07.06.2020, 23:30, Новости дня

Происшествие на юго-западе Москвы. У открывшего стрельбу по людям на улице Строителей могут быть проблемы с психикой. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщают агентства.

Есть также информация, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как он открыл огонь из окна своего дома.

По данным столичного главка МВД, в результате стрельбы ранен один человек — прохожий. Полицейские уже находятся на месте; движение в районе ЧП перекрыто. Возбуждено уголовное дело, сообщает телеканал "Россия 24".



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