США решили запастись ураном из-за РФ и Китая

07.06.2020, 23:30, Новости дня

США теряют лидерство в области атомной энергетики из-за РФ и Китая, сообщил глава американского минэнерго Дэн Бруйетт.

Бруйетт заявил, что «на протяжении более чем семи десятилетий после того, как Америка расщепила атом, она лидировала в мире в области ядерной энергетики и развития ядерных технологий», но сейчас это «преимущество явно утрачивается», передает ТАСС со ссылкой на Casper Star-Tribune.

Он отметил, что «по всему миру» компании США «сталкиваются со все более жесткой и несправедливой конкуренцией» со стороны госпредприятий, «в том числе РФ и Китая».

Бруйетт призвал предпринять «рассчитанные на перспективу» меры, которые позволят увеличить добычу урана в США. Белый дом в проекте бюджета на 2021 финансовый год уже запросил 150 млн долларов на формирование уранового резерва, который «будет создан за счет закупок урана у американских компаний».

По словам министра, «резерв обеспечит стратегически важные потребности ядерного топливного цикла и станет гарантией доступности урана в случае нарушения поставок».

Напомним, минэнерго США заявило, что «США потеряли конкурентные преимущества глобального лидера в ядерной энергетике среди мировых госкомпаний».