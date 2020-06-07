 

США решили запастись ураном из-за РФ и Китая

07.06.2020, 23:30, Новости дня

США теряют лидерство в области атомной энергетики из-за РФ и Китая, сообщил глава американского минэнерго Дэн Бруйетт.

Бруйетт заявил, что «на протяжении более чем семи десятилетий после того, как Америка расщепила атом, она лидировала в мире в области ядерной энергетики и развития ядерных технологий», но сейчас это «преимущество явно утрачивается», передает ТАСС со ссылкой на Casper Star-Tribune.

Он отметил, что «по всему миру» компании США «сталкиваются со все более жесткой и несправедливой конкуренцией» со стороны госпредприятий, «в том числе РФ и Китая».

Бруйетт призвал предпринять «рассчитанные на перспективу» меры, которые позволят увеличить добычу урана в США. Белый дом в проекте бюджета на 2021 финансовый год уже запросил 150 млн долларов на формирование уранового резерва, который «будет создан за счет закупок урана у американских компаний».

По словам министра, «резерв обеспечит стратегически важные потребности ядерного топливного цикла и станет гарантией доступности урана в случае нарушения поставок».

Напомним, минэнерго США заявило, что «США потеряли конкурентные преимущества глобального лидера в ядерной энергетике среди мировых госкомпаний».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.04 / Малышева назвала причину роста числа россиян с коронавирусом

03.06 / Минюст принял профессиональный стандарт «Специалист по работе с молодежью»

30.05 / Компания Mitsubishi отзывает свыше 141 тысяч автомобилей

04.06 / Власти Норильска заявили о 180 тысячах кв. метров разлива нефти. Это в два раза меньше данных следствия

06.05 / Путин поручил правительству координировать борьбу с коронавирусом

18.04 / “Зубы еще никому не мешали”. Асеев объяснил, почему четверо экс-боевиков отказались возвращаться к “своим”

17.04 / США не предоставили РФ список школьников, которые не могут вернуться домой

18.05 / Повторно заболевших COVID-19 признали безопасными

11.04 / “Арсенал” хочет 25 млн евро за Мхитаряна, “Рома” планирует продлить аренду

21.04 / Число случаев коронавируса в мире возросло на 83 тыс. за сутки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска