На сотрудника RT напали во время протестов в Швеции

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07.06.2020, 23:30, Новости дня

Продюсер видеоагентства Ruptly пострадал при освещении протестов в шведском Гетеборге, сообщила главред МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян.

По ее словам, «разбили губу и сломали камеру». Симоньян рассказала в Telegram, что «сначала ударили по камере, потом по лицу и стали пинать». Когда «камера выпала из рук, ее пытались растоптать».

Как сообщила главред RT, «после того, как полиция отогнала протестующих, продюсера отвезли на безопасное расстояние».

Ruptly – часть медиасети RT.

Напомним, Симоньян сообщила, что советуется с юристами насчет подачи исков в суд на американских полицейских, напавших на журналистов агентства в Миннеаполисе и Вашингтоне.

В Швеции растет обеспокоенность ситуацией с коронавирусом, потому многие негативно восприняли демонстрации против расизма после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.



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