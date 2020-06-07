 

Швейцария намерена с 15 июня открыть границы для туристов

07.06.2020, 23:18, Новости дня

Швейцария планирует открыть границы со странами Европейского союза, Европейской ассоциации свободной торговли (кроме Швейцарии, в эту организацию входят Исландия, Норвегия и Лихтенштейн) и Великобританией 15 июня. Об этом 5 июня сообщила пресс-служба швейцарского правительства.

“Принимая во внимание текущую эпидемическую ситуацию, ограничения на въезд в отношении стран ЕС/ЕАСТ и Соединенного Королевства могут быть отменены с 15 июня”, – сказано в заявлении.

Как отмечает агентство Reuters, с 6 июля Швейцария может добавить к этому списку и другие государства.

По данным правительства на утро 7 июня, в Швейцарии коронавирус подтвержден у 30 965 человек (+9 за последние сутки), умер 1661 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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