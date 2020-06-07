“С лёгким паром!”: Полуобнаженная Эвелина Блёданс затосковала по бане

07.06.2020, 22:53, Разное

Популярная актриса Эвелина Блёданс разместила на своей странице в Instagram весьма эпатажное фото в полуобнаженном виде, которое сопроводила ностальгической тирадой о “баньке”. Публикация вызвала весьма неоднозначные отзывы от подписчиков.

Даже несмотря на свой очень зрелый возраст, артистка всегда любит при случае похвастаться в соцсетях своими аппетитными формами, которым, пожалуй, могут позавидовать и её более молодые коллеги по шоубизу. Не стала исключением свежая публикация красавицы: на размещенном в ней фотоснимке Эвелина Блёданс предстала в довольно откровенном виде, прикрывая свою наготу лишь большой простыней в коричневых тонах. Особенную “изюминку” образу знаменитости придала надетая на её головку шапка-“буденовка” в стиле времен гражданской войны. Приветствуя фанатов, телезвезда правой рукой “отдала им честь”, одновременно левой придерживая атрибут спальных принадлежностей, коварно приоткрывающий взгляду зрителя часть её обнаженного роскошного бюста. Эпатажное фото хозяйка микроблога сопроводила признанием о том, что она испытывает сильную ностальгию по традиционным русским водным продедурам: “С лёгким паром! Скучаю по баньке, очень! Или уже где-то открыли?”.

Стоит отметить, что оригинальный способ Блёданс показать свое ностальгическое настроение пришлось по душе далеко не всем фанатам. “Что она с собой сделала, её узнать просто невозможно”, – выразила недоумение одна из них. Впрочем, большая часть поклонников отреагировали на пост любимицы с неподдельным восторгом: “Идеальная!”, “Вы – шикарная!”, “Эротичненько! Хочу!”. К слову, один из подписчиков даже пригласил красавицу к себе в гости, заявив, что у него есть вожделенный актрисой атрибут русского быта.