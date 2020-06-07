Ученые обеспокоены неизбежной гибелью животных на Земле
07.06.2020, 22:42, Новости дня
Согласно подсчетам экологов, сотням видов животных в будущем грозит вымирание.
Во время нового исследования специалистами были проанализированы колебания в популяциях более 30 000 видов сухопутных позвоночных за последнее время. Эксперты определили, что примерно 500 из них могут в скором времени полностью исчезнуть.
По словам специалистов, главной причиной возможной гибели животных в будущем является деятельность человека. Чтобы избежать катастрофы или замедлить ее ход, специалисты предлагают внести в Красную книгу тех животных, которые находятся на грани вымирания. Также эксперты настаивают на полном запрете на торговлю дикими животными. Такой шаг поможет ограничить распространение вирусов, которые переносятся животными.
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