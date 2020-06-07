Ученые рассказали о питании динозавра, который существовал 100 миллионов лет назад

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07.06.2020, 22:42, Новости дня

Специалисты выяснили, чем питался 1300 килограммовый панцирный динозавр Borealopelta markmitchelli после анализа его останков.

В 2011 году на территории канадской провинции Альберта учеными были обнаружены останки динозавра Borealopelta markmitchelli. Исследования, которые были проведены ранее, указали на то, что эти динозавры употребляли семена растений.

В хорошо сохранившемся кишечнике особи ученые обнаружили следы папоротника вида leptosporangiate, который на данный момент является самым распространенным. Также обнаружилось, что динозавры Borealopelta markmitchelli оказались очень привередливыми в пище и выбирали растение только одного вида, игнорируя остальные.



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