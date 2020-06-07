 

Андрейченко лишилась дома из-за сильнейшего шторма в Мексике

07.06.2020, 22:27, Разное

Подробностями случившегося актриса поделилась в своем инстаграм-аккаунте.
По словам знаменитости, сильный ветер сносит деревья, рекламные щиты и даже крыши зданий.

Непогода разгулялась в районах Кинтана-Роо полуострова Юкатан, Ривьера Майя – вплоть до Тулума. По словам Натальи Андрейченко, происходит затопление некоторых домов. Сама звезда живет на вилле на берегу Карибского моря в удаленном частном секторе.

Она сообщила, что у них вторые сутки нет электричества, пропали сотовая связь и выход в Интернет. Из-за тропического шторма артистка на время лишилась дома, переехав жить в гостиницу другого города – Плая-дель-Кармен.
Она пробудет там до тех пор, пока в ее районе опасно.

Позже звезда фильма “Мэри Поппинс, до свидания” показала, в каких условиях переживает шторм. Наталья Андрейченко провела для фолловеров небольшую экскурсию по гостинице. Судя по кадрам, она находится в хороших условиях. “Все это за три копейки”, – поделилась подробностями актриса.

Пользователи Сети поддержали Наталью Андрейченко. Они пожелали ей поскорее пережить шторм и вернуться домой.



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