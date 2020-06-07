 

После отравления и пропажи Скрипалей нашли на другом конце Земли

07.06.2020, 22:26, Разное

Исчезновение Сергея и Юлии Скрипаль настолько сильно обеспокоили общественность, что и в Британии, и в России стали возникать самые разнообразные теории на этот счет. Успокоить общественность поспешил британский таблоид The Sunday Times.

Журналисты со ссылкой на некий источник в правительстве страны заявили, что Сергей и Юлия Скрипаль начали новую жизнь на другом конце Земли. Дескать, их обеспечили новой биографией, всеми необходимыми документами и даже деньгами для того, чтобы те без особого труда смогли переехать.

Британские СМИ утверждают, что Сергей и Юлия Скрипаль осели в Новой Зеландии. Насколько информация от английских журналистов заслуживает доверия – неизвестно.

Напомним, что скандал с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском городе Солсбери произошел. начале марта 2018 года. Однако даже сейчас, по прошествию более чем двух лет, в деле остаются колоссальные белые пятна.

Более того, чем больше времени проходит, тем больше нестыковок, связанных с произошедшим, всплывает наружу. Одним из самых загадочных поворотов скандала с отравлением Скрипалей стало исчезновение Сергей и Юлии. Бывший сотрудник ГРУ не появлялся на публике ни разу с момента попадания в больницу. Его дочь записала видеообращение, во время которого зачитала выученный текст, после чего также больше не выходила на связь.



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