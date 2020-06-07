Байден встретится с родными Джорджа Флойда

07.06.2020, 22:20, Новости дня

Кандидат в президенты США демократ Джо Байден в понедельник посетит Хьюстон, где встретится с семьей Джорджа Флойда через две недели после того, как смерть Флойда при задержании полицией вызвала общенациональные протесты против расового неравенства. Об этом сообщили два старших помощника Байдена.

Ожидается, что Байден выразит соболезнования родным Флойда и запишет видеообращение для его похорон, которые пройдут позднее в тот же день в Хьюстоне, сообщили помощники. При этом на самих похоронах он не появится, чтобы прибытие сотрудников Секретной службы не мешало участникам церемонии.

В последние дни Байден критиковал президента Дональда Трампа за его реакцию на протесты, которые в основном носили мирный характер, но иногда перерастали в насильственные столкновения и нанесение имущественного ущерба.

Поездка в Техас состоится в том момент, когда сотрудники Байдена пытаются выяснить, как можно безопасно вести кампанию в условиях продолжающейся пандемии коронавируса. После введения масштабных карантинных мер Байден лишь несколько раз покидал свой дом в Делавэре, но не путешествовал дальше Филадельфии.

Сторонники бывшего вице-президента высоко ценят его за способность находить подходящие слова утешения для скорбящих. Первая жена Байдена и их маленькая дочь погибли в автомобильной катастрофе, а его сын Бью умер от рака мозга.