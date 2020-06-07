 

VOAэкспресс 7 июня 2020

07.06.2020, 22:20, Новости дня

Протесты

Президент США Дональд Трамп приказал начать вывод 5 тысяч служащих Национальной гвардии. Военных направили в Вашингтон несколько дней назад для подавления протестов в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда, убитого при задержании полицией. Президент объяснил свое решение тем, что столица страны находится «под идеальным контролем».

Власти Нью-Йорка в воскресенье отменили комендантский час, введенный для подавления протестов, вызванных убийством Джорджа Флойда. Мэр города Билл де Блазио объяснил это мирным характером субботних манифестаций. «Вчера и сегодня ночью мы увидели город в самом лучшем свете», – написал в Твиттере де Блазио.

Кандидат в президенты США демократ Джо Байден в понедельник посетит Хьюстон, где встретится с семьей Джорджа Флойда. Об этом сообщили два старших помощника Байдена. Ожидается, что Байден выразит соболезнования родным Флойда и запишет видеообращение для его похорон.

Американский Пушкин

Город Санта-Фе в штате Нью-Мексико – один из пушкинских центров в США. Здесь есть Пушкинский фонд, есть Пушкинская художественная галерея. Здесь живет свой американский Пушкин. Накануне Дня рождения великого русского поэта Кеннет Алан Пушкин дал интервью корреспонденту Русской службы «Голоса Америки» и прочитал стихи.

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.05 / Бангладеш запускает швейное производство, несмотря на пандемию

17.05 / Эксперт: Путин восстановил справедливость в отношении врачей

10.05 / Кошмарная цифра: шведский подход против коронавируса не сработал

06.06 / Больная раком волонтер акции #МыВместе до последнего помогала односельчанам

31.05 / Бельгийский принц Иоахим заразился коронавирусом на вечеринке в Испании

27.05 / DW – экс-канцлер Германии Шрёдер назвал украинского посла «карликом»

26.04 / В Харькове взорвали банкомат – полиция

29.03 / Футболисты “Ювентуса” сэкономят клубу 90 млн евро. Они отказались от зарплат

11.04 / Трамп подтвердил согласие США на снижение добычи нефти

30.05 / В Москве начались задержания участников одиночных пикетов в поддержку Ильи Азара

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска