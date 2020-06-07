VOAэкспресс 7 июня 2020

07.06.2020, 22:20, Новости дня

Протесты

Президент США Дональд Трамп приказал начать вывод 5 тысяч служащих Национальной гвардии. Военных направили в Вашингтон несколько дней назад для подавления протестов в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда, убитого при задержании полицией. Президент объяснил свое решение тем, что столица страны находится «под идеальным контролем».

Власти Нью-Йорка в воскресенье отменили комендантский час, введенный для подавления протестов, вызванных убийством Джорджа Флойда. Мэр города Билл де Блазио объяснил это мирным характером субботних манифестаций. «Вчера и сегодня ночью мы увидели город в самом лучшем свете», – написал в Твиттере де Блазио.

Кандидат в президенты США демократ Джо Байден в понедельник посетит Хьюстон, где встретится с семьей Джорджа Флойда. Об этом сообщили два старших помощника Байдена. Ожидается, что Байден выразит соболезнования родным Флойда и запишет видеообращение для его похорон.

Американский Пушкин

Город Санта-Фе в штате Нью-Мексико – один из пушкинских центров в США. Здесь есть Пушкинский фонд, есть Пушкинская художественная галерея. Здесь живет свой американский Пушкин. Накануне Дня рождения великого русского поэта Кеннет Алан Пушкин дал интервью корреспонденту Русской службы «Голоса Америки» и прочитал стихи.