Мнение: Америка встаёт на колени

07.06.2020, 22:10, Разное

Меня иногда упрекают в том, что я ничего хорошего не пишу о США. Пожалуй, упрёки справедливы. Хоть я и убеждён в том, что Соединённые Штаты являются великой страной, я не так часто нахожу повод рассказать в статьях что-нибудь хорошее про Америку. Причины понятны: сложно быть объективным к государству, которое на протяжении последних 30 лет активно пыталось уничтожить твою страну — то цветными революциями, то санкциями, то разрушительной работой с нашими недалёкими соседями.

Вместе тем, будучи главным злодеем современности, США одновременно делают и много хорошего. Бурное развитие науки, включая компьютерное дело и медицину, настоящие прорывы в области искусства, финансирование крупных проектов и международных начинаний — это тоже США.

Также я не готов забыть, что американцы много раз помогали нам на протяжении последних 100 лет. Американцы посылали нам еду в голодные годы Гражданской войны, американцы были нашими союзниками во время войны с Гитлером. Я лично ел американское сухое молоко из больших банок в лихие девяностые, и я достоверно знаю о большом количестве американских программ помощи России, за которыми не стояло серьёзного политического подтекста.

Сейчас Америка помогает нам очередной раз, показывая на своём примере, почему проблему социального неравенства нельзя решить «в лоб». Едва мы успели выучить слово «лутинг», которое означает «грабёж магазинов во время беспорядков», как ютуб заполнился кадрами стоящих на коленях белых людей.

Я могу понять мэра Миннеаполиса, плакавшего на коленях перед гробом символа революции: смерть всегда является трагедией, и даже если у полиции были причины опасаться агрессии покойного Джорджа Флойда, полицейскому всё равно следовало постараться, чтобы преступник не погиб во время ареста.

Вместе с тем премьер Канады, Джастин Трюдо, встал на колени перед неграми, которые уже не имели никакого отношения к полицейскому произволу:

https://www.youtube.com/watch?v=icmj3be8PMk

Встал на колени и Джо Байден, один из двух кандидатов в президенты США. Посмотрите видео, отметка 0:42 — пока Байден стоит на коленях, молодой негр за его спиной делает характерный жест, «я тебя поимел»:

https://www.youtube.com/watch?v=wzXnOUKDg9Q

Мы привыкли уже к обычной революционной суматохе. Горящие здания, грабежи, гадящие на перевёрнутые полицейские машины активисты, — всем этим нас не пронять. Однако когда мы видим, как лидер Канады встаёт на колени перед лутерами, романтический флёр страны лосей и хоккеистов стремительно развеивается. Да, думает наш человек, канадцы живут пожирнее нашего: зарплаты у них побольше, города поухоженнее. Но если даже глава государства вынужден вставать на колени перед кучкой обратных расистов, как же туго, должно быть, приходится обыкновенным канадцам?

По соцсетям сейчас идёт волна историй, как протестующие заставляют вставать на колени белых. Одни белые отказываются, потрясая оружием, другим приходится выполнять требование, чтобы их не избили на месте, и чтобы на них не навесили очень токсичный в США и Канаде ярлык расиста. Я бы с радостью написал, что это всё непроверенные слухи, если бы подобные перформансы не были массово зафиксированы на камеры:

https://www.youtube.com/watch?v=fdX6aVzPgHs

https://www.youtube.com/watch?v=ey8-e7UIK2E

Вот характерное видео. Мужчина представляется активистом «Блэк Лайвс Мэттер» и заставляет белую женщину встать перед ним на колени:

https://www.youtube.com/watch?v=XeyUAoe9JRw

Больно смотреть, как всё ещё великая страна быстро скатывается в варварство, которое мы привыкли видеть в репортажах из несчастных стран третьего мира. Тем не менее, повторюсь, мы должны сказать американцам спасибо за тот отрицательный пример, который они нам показывают. Америка показывает сейчас даже самым твердолобым борцам за справедливость, куда в итоге обязательно приводит вымощенная благими намерениями дорожка.