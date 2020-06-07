“Классный такой пацан!”: Агата Муцениеце удивила поклонников своей студенческой внешностью

07.06.2020, 22:09, Разное

Популярная актриса Агата Муцениеце разместила на своей странице в Instagram архивный фотоснимок студенческих времен, который весьма удивил её поклонников неожиданной метаморфозой красотки. Публикация знаменитости вызвала восторженные отзывы подписчиков.

Стоит отметить, что абсолютное большинство поклонников знают Агату Муцениеце как серьезную актрису и шикарную красотку, вполне подходящую под статус “светской львицы”. Выяснилось, что такой внешний образ был присущ телезвезде далеко не всегда. В частности, недавно артистка решила опубликовать в своем микроблоге архивное фото, которое “переносит” зрителя в пору её студенческих юных лет. На нём сегодняшняя красавица предстала в весьма “неформальном” образе: на её тело надета белая майка-“алкоголичка”, на голову – мальчишеская вязанная шапка-горшок, а лицо покрыто пирсингом и татуажем. К слову, партнеры будущей знаменитости на снимке также не блещут внешней “знатностью”. “Я не могла не поделиться! В институте я была пацан. Общага и море воспоминаний!” – такой ностальгической тирадой сопроводила свое оригинальное фото Муцениеце.

Примечательно, что, несмотря на минимальную “женственность” образа любимицы на опубликованном фотоснимке, её поклонники традиционно наполнили её пост звучными комплиментами: “Красотка!”, “Круто!”, ” Классный такой пацан!”. Впрочем, нашлось место и более философским отзывам: “Общага – это школа жизни”. Всего за день публикация актрисы набрала почти 100 тысяч “лайков”.