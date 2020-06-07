«Мы все американцы» — афроамериканский профессор раскритиковал идеологов расовых войн в США

07.06.2020, 22:06, Новости дня

Современных белых американцев странно винить в рабстве, которое закончилось 150 лет назад, отмечает в интервью Le Figaro афроамериканский профессор Уилфред Рейли. По его убеждению, организации вроде Black Lives Matter искусственно подпитывают расовые конфликты в США, поскольку извлекают из них выгоду. Вместо того чтобы делить людей на чёрных и белых, левым движениям следовало бы вспомнить, что все они прежде всего американцы, подчёркивает собеседник газеты.



Reuters

Афроамериканский профессор университета Кентукки Уилфред Рейли, критик идеологии «Black Lives Matter» протестует против идеи о том, что Америку всё ещё определяет её рабовладельческое прошлое, пишет Le Figaro. Этот автор количественных исследований о полицейском насилии в США, инструктор Национальной стрелковой ассоциации, придерживающийся правоцентристских взглядов, присоединился к проекту «1776» — движению, созданному американскими интеллектуалами обоих рас в противовес «проекту 1619» газеты The New York Times, цель которого — переосмыслить всю историю США через призму рабства.

Одно из утверждений, с которым не согласен Рейли и его сподвижники, — заявление о том, что борьба за американскую независимость велась главным образом ради сохранения рабства. Кроме того, рабство не является фактором, определяющим всю историю США, уверен учёный. По его словам, антирабовладельческое движение, возглавляемое белыми и чёрными, существовало на всём протяжении существования рабства и достигло пика во времена Гражданской войны. Что не менее важно, после того как Север разгромил Юг, убив четверть взрослого мужского населения этой части страны, в Штаты хлынула волна иммигрантов из Ирландии, Мексики и других стран, благодаря чему население Америки выросло на 950%, а экономика — на 11 000%.

«Всё это говорит о том, что определяющим фактом нашей сегодняшней жизни, будь мы чёрными или белыми, не является расовая война, окончательно проигранная рабовладельцами 150 лет назад», — подчёркивает афроамериканец.

Рейли видит опасность в популярности «левых воинов социальной справедливости», стремительно переосмысливающих значение слов и культурных явлений. Так, из-за появления термина «культурная апроприация» люди больше не имеют право надевать индейскую или азиатскую одежду, не вызывая подозрений. «Всё это не улучшит оценки представителей меньшинств на университетских тестах по английскому языку», — сетует преподаватель.

Действительно, в истории США расизма было значительно больше, чем в истории других народов, соглашается эксперт. Однако, по его словам, «структурному расизму» был положен конец в 1964 году после принятия законов о гражданских правах. «Традиционный расизм встречается сегодня крайне редко», — уверен Рейли. Если спросить американцев, за кого они не стали бы голосовать, то доля людей, которые не проголосовали бы за чернокожего на посту президента, составляет 4%, за ирландца — 5%, а за гомосексуалиста — 20%.

Внезапно понятие расизма изменило своё значение, возмущается учёный. Основная идея сегодня не в том, что большинство белых — расисты, а в том, что существуют некие «белые привилегии» — «тонкая, невидимая, необнаружимая вещь, от которой белые никогда не смогут отречься». Многие организации, сыгравшие важную роль в борьбе за гражданские права чернокожих в 1960-е годы, а также новые движения, вроде Black Lives Matter, продолжают эксплуатировать прошлое, извлекая из него выгоду, уверен афроамериканец. «Для них жизненно важно найти расовые конфликты, потому что они живут ими!» — отмечает эксперт.

Движение Black Lives Matter создало идею о том, что полиция охотится на чернокожих. Однако, как доказал Рейли в своей новой книге «Табу» на основании точных данных полиции и ФБР, убийств полицейскими безоружных чернокожих молодых людей, на самом деле, было крайне мало. По словам учёного, молодые чернокожие люди в основном погибают под огнём чёрных банд.

Ошибки надо признать, однако сегодня довольно странно ненавидеть белых за рабство, которое закончилось в 1865 году, ведь предки 90% белых, живущих в США сейчас, не жили в этой стране во времена рабства, а были иммигрантами, замечает Рейли. Точно так же предки 50% чернокожих не были рабами в Америке.

Собеседник Le Figaro отмечает, что далеко не все чернокожие в США поддерживают левых активистов. По его словам, большинство афроамериканцев придерживаются довольно консервативных взглядов: выступают против однополых браков и массовой иммиграции из Южной Америки. Массово голосовать за демократов чернокожих подталкивают только утверждения левых о расизме республиканцев, уверен эксперт.

«В противовес левому проекту, где мы все должны определить себя как белых, или чёрных, или геев, или женщин, или трансгендеров, необходимо послать настоящий сигнал: к чёрту все эти категории и различия, пусть каждый живёт так, как он хочет, но все мы остаёмся американцами», — заключает учёный.