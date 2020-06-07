 

Стремится показать недовольство Россией и не хочет злить США – Die Zeit объяснила, почему Эрдоган не использует С-400

07.06.2020, 22:06, Новости дня

Решение Турции ограничить доступ российских специалистов к купленным Анкарой ЗРК С-400 может иметь две основные причины, пишет Die Zeit. Во-первых, Реджеп Эрдоган намерен показать своё недовольство действиями РФ в Сирии. Во-вторых, он опасается, что конкретное использование С-400 станет спусковым крючком для санкций США, рискующих нанести большой ущерб и без того ослабленной турецкой экономике: в результате, Турция вынуждена балансировать, стремясь не попасть в сильную зависимость ни от Вашингтона, ни от Москвы.


Reuters

«Мы продали вам ЗРК С-400. На них вы можете перевозить картошку или использовать их в военных действиях — решение за вами!» — приводит Die Zeit недавнее высказывание посла РФ в Турции Алексея Ершова.

Как отмечает издание, между Анкарой и Москвой впервые наметился спор вокруг продажи ракетных комплексов С-400. Слова российского посла относились к тому, что турецкое правительство решило ограничить доступ российских специалистов к купленным ЗРК. Изначально планировалось, что российские техники будут обучать турецких солдат пользованию С-400, напоминает издание.

Если ситуация не изменится, то выйдет так, что Турция заплатила очень большие деньги за высокотехнологичную безделушку, отмечает Die Zeit. При этом стратегическая цель России, заключавшаяся в разделении и ослаблении НАТО, будет достигнута. В чём же причина действий Реджепа Эрдогана?

По мнению издания, во-первых, не используя С-400, Анкара хочет продемонстрировать своё недовольство действиями РФ в Сирии. На этой неделе российские и сирийские ВВС вновь атаковали позиции турецких союзников в Идлибе, а намерение Москвы вернуть всю Сирию под контроль Башара Асада угрожает российско-турецкому сотрудничеству в стране.

Во-вторых, играет свою роль фактор США, пишет Die Zeit: американский конгресс одобрил жёсткие санкции против Турции, которые пока не вступили в силу. Дональд Трамп дал Эрдогану знать, что штрафные меры начнут действовать тогда, когда Турция будет использовать С-400. Как отмечает издание, американские санкции оказали бы разрушительное действие на турецкую экономику, которая и так переживает рецессию.

Как пишет Die Zeit, Эрдоган не хочет ни сильной зависимости от США, ни зависимости от России. Тактика с закупкой ракетных комплексов укладывается в его дипломатическую игру: С-400 куплены и прибыли на место, но не распакованы. Но могут быть распакованы.

Издание отмечает, что Эрдоган может поступить по примеру Греции, 20 лет назад купившей российские комплексы С-300 и использовавшей их только на учениях. По мнению Die Zeit, если Эрдоган сделает так же, то сумеет избежать значительной доли недовольства. 



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