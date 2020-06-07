 

Жертвами тройного убийства в Фастове стали сестра подозреваемого и квартиранты – полиция

07.06.2020, 22:05, Новости дня

Полиция Киевской области подтвердила, что 7 июня в Фастове произошло убийство трех человек. Информация об этом размещена на сайте ведомства.

Сегодня УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что в частном доме в Фастове 28-летний мужчина убил трех человек, с ранением госпитализировали женщину. Злоумышленника задержали.

“Полиция задержала мужчину, который основательно подозревается в совершении убийства трех человек… Местный житель, который уже имел проблемы с законом, подозревается в совершении умышленного убийства родной сестры и двух квартирантов. Также он нанес многочисленные ножевые ранения своей матери, которая в тяжелом состоянии доставлена в больницу”, – говорится в сообщении полиции.

Правоохранители отметили, что сестре задержанного был 31 год, еще два тела принадлежат мужчине и женщине. Погибших направили на судмедэкспертизу.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.04 / Новак объяснил провал попыток Саудовской Аравии вытеснить Россию с рынка нефти

14.05 / Великобритания остается на первом месте в Европе по числу жертв COVID-19

30.05 / Пригожин сказал, какая шутка Шнурова его взбесила

07.05 / Собянин: расширим сеть продаж медицинских масок и перчаток

29.04 / Маск призвал «освободить» Америку

17.05 / США пытаются сделать из Китая козла отпущения

04.04 / Нарушитель карантина был убит в перестрелке с полицией в Боготе

15.05 / Шойгу предложил французам посетить российский порт, форум “Армия” и военные игры

07.05 / “Коммерсант”: Полковник ФСБ получал ежемесячно по €100 тысяч за покровительство банку

03.04 / Украину предупредили о последствиях отказа от резолюции РФ по коронавирусу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска