В Ровенской области в результате ДТП погибли четыре человека, среди них ребенок

07.06.2020, 22:05, Новости дня

7 июня на автотрассе Киев – Чоп возле села Вересневое Ровненского района произошло ДТП, в котором погибли четыре человека. Об этом проинформировало Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Ровенской области.

“Произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей и грузовика с полуприцепом. Вследствие ДТП четыре человека, из них один ребенок, погибли на месте события (все – в одном автомобиле)”, – говорится в сообщении.

В полиции Ровенской области уточнили, что погибли водитель и три пассажира легкового автомобиля Chevrolet Aveo, травму также получил водитель Audi.

Фото с места аварии свидетельствуют, что в столкновении участвовали также грузовик Mercedes-Benz и легковой автомобиль ЗАЗ-1102 (“Таврия”).