От Зеленского потребовали “законодательно запретить чипировать людей”

07.06.2020, 22:05, Новости дня

На сайте президента Украины 5 июня была зарегистрирована электронная петиция с требованием запретить чипирование людей.

“Законодательно запретить чипирование людей путем вживления чипа в тело”, – сказано в тексте петиции, поданной Владиславом Погореловым.

На данный момент петицию №22/097854-еп поддержали 462 человека.

В соответствии с законодательством, президент Украины Владимир Зеленский будет обязан рассмотреть и предоставить ответ на петицию, если в течение трех месяцев ее подпишут 25 тыс. человек.

По всей видимости, это связано с распространением конспирологической теорией о том, что основатель Microsoft, филантроп Билл Гейтс распространяет коронавирус с помощью чипирования.

По данным компании Zignal Labs, которая занимается аналитикой медиа, дезинформация об участии Гейтса в создании и распространении коронавируса в апреле была самой популярной из всех ложных версий о происхождении COVID-19. Аналитики насчитали около 16 тыс. постов на эту тему в Facebook, которые прокомментировали и лайкнули почти 900 тыс. раз. В YouTube 10 самых популярных видео, распространяющих информацию о связи Гейтса и COVID-19, в марте и апреле были просмотрены 10 млн раз.

Конспирологи утверждают, что Гейтс “проговорился” о своей причастности к разработке нового коронавируса, когда на конференции TED в 2015 году предупреждал о возможности пандемии.

Сам Гейтс в начале говорил, что ему очень странно слышать обвинения в свой адрес, поскольку он никогда в своей жизни не имел дела с микрочипами. Он отмечал, что эта теория очень глупа, поэтому ее тяжело опровергать.