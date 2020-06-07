The Times: Скрипали переехали в Новую Зеландию и сменили имена

07.06.2020, 21:55, Разное

Бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которых в 2018 году попытались отравить ядом «Новичок» в Солсбери, переехали из Великобритании в Новую Зеландию. Об этом рассказали источники The Sunday Times в британском правительстве.

По словам одного из собеседников издания, Скрипали живут под новыми именами. Также им оказали помощь, чтобы они смогли начать новую жизнь. До переезда, по данным источников The Sunday Times, Скрипали более года жили в месте, предоставленном и охраняемым британской разведкой MI6.

Соседи Скрипалей в Солсбери рассказали The Sunday Times, что в декабре получили рождественскую открытку от них. Обратный адрес там указан не был.

Племянница Скрипаля Виктория заявила РИА Новости, что о переезде дяди в Новую Зеландию ей неизвестно. Она добавила, что не верит этой информации.

Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в британском городе Солсбери в марте 2018 года. По версии Лондона, к инциденту причастны сотрудники российских спецслужб. Москва все обвинения отрицает. Через несколько месяцев после покушения на Скрипалей воздействию «Новичка» случайно подверглись британцы Чарли Роули и Дон Стерджесс, последняя умерла после отравления.