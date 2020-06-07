Мнение: Коротко по Ливии. 07.06.2020

07.06.2020, 21:45, Разное

Коротко по Ливии.

Провал вчерашнего штурма Ливии очевидно спутал карты Турции и ПНС. Катившееся без остановки наступление остановилось и надо было переходить к более серьезному планированию операций.

На текущий момент фронт стабилизировался в 30-35 километрах к западу от Сирта. Обе стороны подтягивают подкрепления – Хафтар гонит войска из Мисураты (среди подкреплений отмечают наличие "Панцирей"), ПНС Ливии и Турция – отряды из Мисураты.

За сутки стороны сбили по 1 дрону (из тех, которые подтверждены). Турки завалили китайский ударный дрон, а турецкий "Байрактар", как утверждают, был сбит ракетой воздух-воздух выпущенной с МиГ-29 (если это так, то это их первая воздушная победа в небе Ливии).

Также стороны накрыли по 1-й колонне друг друга. Турецкие дроны нанесли удары по колонне войск Хафтара к юго-востоку от Сирта (потери неизвестны). ВВС ЛНА разбомбили колонну боевиков из Мисураты двигавшуюся к авиабазе Аль-Джуфра и еще 1 в районе Сирта, сообщают о 34 убитых и неизвестном кол-ве раненых. Общие потери ПНС Ливии и Турции за последние сутки достигают 90-100 человек убитыми. У Хафтара, с учетом ударов турецких самолетов и дронов, также несколько десятков убитых.

На фоне изменения динамики наступления под Сиртом, изменилась и риторика правительства Сарраджа. Соглашение о перемирии они уже готовы обсуждать, но только после того, как возьмут/им сдадут Сирт и авиабазу Аль-Джуфра.

По заявлению министра МВД ПНС Ливии, они не позволят России сделать Сирт своей базой, несмотря на "предупреждения России" Выглядит как попытка торга, чтобы вынудить спонсоров Сарраджа, которые поддержали Каирскую декларацию, уступить Турции Сирт перед заключением перемирия.

Также было объявлено, что Шугалея и его переводчика, будут судить "за шпионаж". На этом фоне Саррадж срочно засобирался в Москву, где наверняка будет обсуждаться вопрос Сирта, будущего Хафтара, Каирская декларация, ну и Шугалея скорее всего.

PS. Кстати, сегодня день рождения Муаммара Каддафи, который родился в Сирте 7 июня 1942 года. Так хорошо как при полковнике, Ливия не жила ни до него, ни после. И скорее всего еще очень долго, нормально жить она не будет.