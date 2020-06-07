 

Поврежденный бак на ТЭЦ в Норильске демонтируют

07.06.2020, 21:30, Новости дня

Поврежденный бак, из которого произошел разлив дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, будет демонтирован в рамках расследования причин случившегося, сообщил директор заполярного филиала «Норникеля» Николай Уткин.

«Что касается бака №5, для того чтобы подтвердить предварительно озвученную версию (причин произошедшего), потребуется демонтаж бака», – приводятся слова Уткина в Telegram-канале «Норникеля».

По его словам, демонтаж будет проведен в этом году.

Отмечается, что в 2018 году на резервуаре был проведен ремонт, после чего состоялись гидравлические испытания и экспертиза промышленной безопасности. В прошлом году бак также проверялся в рамках подготовки к отопительному сезону.

Также он добавил, что в рамках ликвидации последствий ЧП на ТЭЦ-3 созданы специальные дренажные колодцы, в которые собирается топливо. Всего сделано пять точек для сбора топлива. 

«900 куб. метров воднотопливной жидкости на сегодняшние сутки мы уже собрали», – добавил Уткин.

Накануне Помпео сообщил, что Соединенные Штаты готовы помочь РФ с устранением последствий разлива дизельного топлива после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске. В МИД РФ выразили благодарность американской стороне за предложение помощи.

3 июня президент РФ Владимир Путин объявил режим ЧС федерального уровня в Норильске из-за масштабного разлива нефтепродуктов. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. метров. Возбуждено уголовное дело. Арестован начальник цеха ТЭЦ-3. В МЧС сообщали, что ЧП в Норильске локализовано.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможных причинах ЧП.

Отметим, что одна из предложенных поправок в Конституцию предлагает закрепить в Основном законе положение о сохранении природных ресурсов России. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».



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