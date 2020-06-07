 

Число жертв коронавируса в США превысило 110 тыс. человек

07.06.2020, 21:30, Новости дня

В США свыше 110 тыс. человек стали жертвами коронавируса, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

По последним данным, от коронавируса в Соединенных Штатах умерли 110 тыс. 28 человек. Всего в стране зафиксировано 1 млн 927 тыс. 428 случаев заражения коронавирусом. При этом выздоровели более 500 тыс. человек, передает РИА «Новости». 

Ранее сообщалось, что в США около 26 тыс. постояльцев домов престарелых умерли от коронавируса.  

По данным портала Worldometers, количество случаев заражения коронавирусом в мире превысило семь млн. 

В РФ за последние сутки выявили 8 тыс. 984 новых случая заражения коронавирусом, общее число инфицированных выросло до 467 тыс. 673. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.05 / В Подмосковье откроют парки для свободного посещения

19.05 / Лавров заявил о создании США концепции противостояния держав

30.03 / В Италии за сутки скончались 756 граждан с коронавирусом

04.05 / Skoda Octavia нового поколения скоро появится на авторынке Великобритании

08.04 / Россияне вылетели из Нью-Йорка в Москву рейсом «Аэрофлота»

22.04 / На Украине продлили карантин из-за коронавируса

28.05 / “Я что, не человек? Не имею права заболеть?” Кадыров рассказал о состоянии своего здоровья

03.04 / ОСК пригрозил разрывом контракта подрядчику ремонта «Адмирала Кузнецова»

30.03 / В МВД опровергли введение комендантского часа в Подмосковье

07.06 / Перевернутый автомобиль пронесся по Московскому проспекту в Санкт-Петербурге

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска