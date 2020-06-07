Число жертв коронавируса в США превысило 110 тыс. человек

07.06.2020, 21:30, Новости дня

В США свыше 110 тыс. человек стали жертвами коронавируса, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

По последним данным, от коронавируса в Соединенных Штатах умерли 110 тыс. 28 человек. Всего в стране зафиксировано 1 млн 927 тыс. 428 случаев заражения коронавирусом. При этом выздоровели более 500 тыс. человек, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в США около 26 тыс. постояльцев домов престарелых умерли от коронавируса.

По данным портала Worldometers, количество случаев заражения коронавирусом в мире превысило семь млн.

В РФ за последние сутки выявили 8 тыс. 984 новых случая заражения коронавирусом, общее число инфицированных выросло до 467 тыс. 673.