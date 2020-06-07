 

Microsoft надоедает пользователям Windows 10 постоянным назойливым уведомлением

07.06.2020, 21:30, Разное

На форумах компании Microsoft в последнее время участились жалобы пользователи операционной системы Windows 10 на постоянное назойливое появление на экране полноэкранного уведомления. Согласно функциональному назначению, такое визуальное напоминание должно появляться лишь после установки или обновления системы.
Упомянутое уведомление имеет своей целью напоминание юзерам о возможности использования различных сервисов Microsoft. Появляющееся ранее только в крайне редких случаях, теперь оно фигурирует у многих на экране намного чаще – при ежедневном запуске системы, при перезагрузке и даже при откате ОС к заводским настройкам. По мнению посетителей форумов, такая проблема не является критической, однако назойливость появления “картинки” их изрядно раздражает.

К слову, представители компании полагают, что упомянутое уведомление является очень полезным для обладателей ПК – оно напоминает о преимуществах таких функций, как Windows Hello, Your Phone и Microsoft 365. Впрочем, как утверждают разработчики, надоедающую “напоминалку” несложно отключить вручную в меню “Настройки – Система – Уведомления и действия”.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.04 / Мнение: Запрет на славянские суффиксы

27.04 / Эксперты назвали самые популярные ноутбуки и планшеты у россиян во время пандемии

20.04 / Астроном из Китая рассказал о шансах столкновения астероида 1998 OR2 с Землей

09.04 / Надежда Бабкина изолирована от всех и помещена в закрытый инфекционный бокс

15.04 / Актриса Федосеева-Шукшина огласит свою последнюю волю

07.05 / Валерий Меладзе рассказал, почему плакал во время выступления с Альбиной Джанабаевой

09.04 / В Петербурге вандалы осквернили статую на могиле

14.04 / Тайна австралийской долины, где без вести исчезают туристы

27.04 / Названы лучшие смартфоны для школьников

27.04 / Руководитель Xiaomi рассказал про три кита MIUI 12

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска