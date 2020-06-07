Microsoft надоедает пользователям Windows 10 постоянным назойливым уведомлением

07.06.2020, 21:30, Разное

На форумах компании Microsoft в последнее время участились жалобы пользователи операционной системы Windows 10 на постоянное назойливое появление на экране полноэкранного уведомления. Согласно функциональному назначению, такое визуальное напоминание должно появляться лишь после установки или обновления системы.

Упомянутое уведомление имеет своей целью напоминание юзерам о возможности использования различных сервисов Microsoft. Появляющееся ранее только в крайне редких случаях, теперь оно фигурирует у многих на экране намного чаще – при ежедневном запуске системы, при перезагрузке и даже при откате ОС к заводским настройкам. По мнению посетителей форумов, такая проблема не является критической, однако назойливость появления “картинки” их изрядно раздражает.

К слову, представители компании полагают, что упомянутое уведомление является очень полезным для обладателей ПК – оно напоминает о преимуществах таких функций, как Windows Hello, Your Phone и Microsoft 365. Впрочем, как утверждают разработчики, надоедающую “напоминалку” несложно отключить вручную в меню “Настройки – Система – Уведомления и действия”.