Названы лучшие продукты для снижения холестерина

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07.06.2020, 21:25, Новости дня

По словам ученых, повышенный холестерин увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Чтобы этого избежать, ученые рекомендуют регулярно употреблять орехи и рыбу. Эти продукты способны эффективно снизить уровень холестерина.

Как утверждают специалисты, холестерин необходим для создания здоровых клеток, но его высокий уровень способен увеличить риск опасных сосудистых патологий. Когда холестерин повышен, в кровеносных сосудах активно скапливаются жировые отложения. Они затрудняют прохождение достаточного количества крови через артерии и этим увеличивают вероятность возникновения сердечного приступа.

Британские медики рекомендуют людям с повышенным уровнем холестерина включить в рацион рыбу семейства лососевых, а также миндаль.  



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