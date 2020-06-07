Разработан новый метод лечения диабета первого типа

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07.06.2020, 21:25, Новости дня

Во время нового исследования специалистам удалось разработать способ генетической инженерии собственных Т-клеток пациентов, чтобы те функционировали как регуляторные Т-клетки.

При диабете первого типа специфические типы иммунных клеток под названием «эффекторные Т-клетки» ошибочно атакуют островковые клетки в поджелудочной железе, которые продуцируют инсулин. Их главная функция состоит в определении уровня глюкозы в крови. Когда островковые клетки разрушаются неконтролируемыми эффекторными Т-клетками, они не способны выделять гормон инсулин.

Специалисты работают над созданием новой технологии для передачи отредактированных регуляторно-подобных Т-клеток обратно в поджелудочную железу пациента. По мнению ученых, они помогут подавить сверхактивный иммунный ответ путем поддержания и защиты функции островковых клеток.



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