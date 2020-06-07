Дима Билан покорил пользователей Инстаграма редким видео

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07.06.2020, 21:10, Разное

Винтажное видео появилось в личном блоге Дмитрия Билана в субботу вечером. Видимо, артист решил поностальгировать вместе со своими многочисленными фанатами. Певец выложил видео, на котором 16-летний мальчик исполняет романс на стихи А. С. Пушкина “Я помню чудное мгновенье”. Как выяснилось, молодым певцов в кадре как раз и был Билан.

Тщательно зализанные волосы и пиджак с широкими плечами на несколько размеров больше побудили подписчиков представить, будто Дима сдает очередной важной экзамен в музыкальной школе. Некоторые фанаты артиста поинтересовались, не отчетный ли это концерт на видео.

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Публикация от Dima Bilan (@bilanofficial) 6 Июн 2020 в 8:15 PDT

“Нашел все-таки! Мне тут 16-17 лет. Татьяна Павловна за роялем! Помню, как она меня подтолкнула к занятию вокалом, люблю вас очень”, – так прокомментировал архивные кадры известный исполнитель.

Поклонники Дмитрия не упустили возможности отметить, что уже тогда Билан подавал большие надежды и прекрасно держался на публике. Сам же артист ранее признавался, что долгое время стеснялся выходить на сцену, что мешало ему концентрироваться на своих вокальных данных.

Отметим, что манера подачи певца будто и не менялась с того момента, как юному артисту исполнилось 17 лет. Разве что он только приумножил свой талант и приобрел всемирную популярность.



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