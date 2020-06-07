 

Назван ТОП лучших бюджетных авто стоимостью до 100 000 рублей

07.06.2020, 21:09, Разное

Выбор машины очень непростое дело, особенно, когда бюджет ограничен. Специалисты составили ТОП лучших бюджетных автомобилей, чья стоимость не превышает 100 000 рублей.
При выборе “железного коня” в категории цен до 100 000 рублей можно рассматривать несколько вариантов с учетом того, что авто сможет выполнять свои основные задачи. Рейтинг бюджетных машин возглавляет Lada “Классика”, за ней расположилась в ТОПе Lada “Самара”. По словам экспертов, “Семерка” и “Пятерка” – не самые удачные варианты в этом плане, поскольку отыскать идеально-рабочую и полностью новую машину не так просто, однако главным преимуществом является – недорогой ремонт и богатый рынок запчастей.

Как информирует издание “Инфореактор”, в списке оказались “Audi 80” и “Нива”. При выборе “Нивы” стоит быть очень внимательным, поскольку можно наткнуться на машину с полностью сгнившим днищем. В этом случае лучше приобрести “немца”, отличающегося прочностью и коррозийной стойкостью полностью оцинкованного кузова.

Авторы рейтинга рекомендуют обратить внимание на Volkswagen Golf третьего поколения, Volkswagen Passat B3, Ford Mondeo, Ford Focus I, Opel Omega, Vectra B, а также Daewoo Nexia. Что касается последней, то на сегодняшний день она продолжает оставаться отличной альтернативой новым и подержанным авто отечественного производства. Огромный плюс “корейца” – выносливость, отсутствие проблем с ремонтом и запчастями, вместительный багажник.



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