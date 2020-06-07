 

Джо Байден решил встретится с семьей погибшего Флойда

07.06.2020, 21:08, Новости дня

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден отправится 8 июня в город Хьюстон в штате Техас, чтобы лично выразить соболезнования семье погибшего афроамериканца Джорджа Флойда, смерть которого вызвала массовые протесты в стране.

Ожидается, что Байден выразит свои соболезнования родственникам Флойда и запишет видеообращение для похорон, которые состоятся позже в тот же день в Хьюстоне, передает ТАСС со ссылкой на Reuters. 

При этом бывший вице-президент не планирует участвовать в очередной церемонии прощания с Флойдом, поскольку не хотел бы каких-либо помех для скорбящих, которые могут связаны с его охраной. 

«Я обещал семье Джорджа Флойда, что он не станет очередным хештегом, и я намерен сдержать свое слово. Нам нужны правосудие и подлинная реформа полиции, чтобы подобное не случилось вновь», – написал Байден в Twitter.

Первая церемония прощания состоялась 4 июня в часовне Северного центрального университета в Миннеаполисе (штат Миннесота). Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей эмоционально повел себя на церемонии прощания и расплакался у гроба Флойда. 

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые вспыхнули после убийства Флойда.

Во время задержания полицейские надели на Флойда наручники и повалили его на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские проигнорировали это. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что смерть подозреваемого наступила в результате удушения и была убийством.



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