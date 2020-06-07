Трамп распорядился о выводе Национальной гвардии из Вашингтона

07.06.2020, 21:05, Новости дня

Президент США Дональд Трамп приказал в воскресенье начать вывод 5 тысяч служащих Национальной гвардии, направленных в Вашингтон несколько дней назад для подавления протестов в связи со смертью афроамериканца при задержании полицией. Президент объяснил свое решение тем, что столица страны находится «под идеальным контролем».

«Они отправятся домой, но могут быстро вернуться, если потребуется, – написал президент в «Твиттере». – Прошлой ночью вышло гораздо меньше протестующих, чем ожидалось!»

Несмотря на вывод Национальной гвардии, некоторые бывшие военные руководители США продолжают выражать несогласие с заявлением Трампа, озвученным неделю назад, о привлечении до 10 тысяч военнослужащих действующих вооруженных сил для усиления местной полиции в Вашингтоне в противостоянии участникам акций протеста в связи с гибелью Джорджа Флойда в Миннеаполисе, штат Миннесота, 25 мая.

В конечном итоге 1600 военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии были переброшены в Вашингтон, но не были задействованы для подавления протестов.

Министр обороны Марк Эспер не согласился с Трампом, заявив, что действующие военнослужащие должны использоваться для подавления волнений на территории США только в качестве крайней меры.

С главой Пентагона согласился генеральный прокурор Уильям Барр, который, выступая в программе «Лицом к стране» на канале CBS, оспорил сообщения СМИ, о том что Трамп хотел, чтобы 10 тысяч действующих военнослужащих были готовы выступить против демонстрантов.

По словам Барра, он встречался с Трампом в понедельник в Белом доме после ожесточенных столкновений в Вашингтоне вечером 31 мая.

«Меня вызвали и спросили, готов ли я координировать работу федеральных гражданских ведомств, и сказали, что министерство обороны обеспечит любую поддержку, которая потребуется мне или нам для защиты федеральной собственности в Белом доме, федерального персонала», – сказал Барр.

«Было принято решение иметь под рукой, поблизости, какое-то количество регулярных войск, – сказал он. – Но все согласились, что регулярные войска будут использоваться только в качестве последнего средства и что пока ситуацию можно контролировать другими ресурсами, так и должно быть. Мне казалось, министру обороны казалось, что у нас есть адекватные ресурсы, и нам не потребуется использовать федеральные войска. Но на всякий случай мы хотели иметь их поблизости».

«[Трамп] никогда не просил и не говорил, что нам нужно использовать регулярные войска в данный момент, – сказал Барр. – Такое время от времени случалось в нашей истории. Мы пытаемся избежать этого, и я рад, что нам удалось избежать этого в данном случае».

Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности Чад Волф отверг предположения, что сбор действующих военнослужащих в Вашингтоне – это «уже лишнее».

Выступая на канале Fox News в воскресенье, Волф заявил, что американские правоохранительные органы «должны знать, что власти имеют в наличии все инструменты».

Однако бывший адмирал Майк Маллен, ранее возглавлявший Объединенный комитет начальников штабов, выступил против использования действующих военнослужащих для контроля за демонстрациями в США, как хотел Трамп.

«Наши вооруженные силы предназначены для борьбы с нашими врагами, а не с нашим собственным народом», – заявил Маллен Fox News.

По его словам, американские вооруженные силы могут утратить связь с американской общественностью, если войска будут использованы против демонстрантов.

«Мы можем потерять это доверие, когда вам на самом деле не нужна такая сила», – сказал Маллен.

Генерал армии в отставке Мартин Демпси, который также ранее возглавлял Объединенный комитет начальников штабов, высказал ту же мысль, выступая в программе «На этой неделе» на канале АВС.

«Америка – это не поле битвы, – сказал он. – Нам нужно быть очень осторожными в том, как мы используем наши вооруженные силы».

По его словам, 50 лет назад вооруженные силы потеряли авторитет у американской общественности, также во время спорных, часто насильственных протестов против Вьетнамской войны.

«Потребовалось время, чтобы улучшить отношения с американской общественностью, – сказал он. – Это должны быть отношения доверия».