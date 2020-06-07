Мнение: Грета против потребительства, европейский печатный станок и худший кризис в Германии

07.06.2020, 20:55, Разное

1. Коронавирус случился крайне невовремя для европейских зелёных и для тех сил, которые за ними стоят. Эпидемия и кризис спутали карты, отодвинули далеко на второй план раскрученную фигуру Греты Тунберг («зелёную Жанну д’Арк»). Однако при первой возможности в ЕС вернутся к экологической повестке, так как именно на неё сделали ставку политические элиты, не видящие иного способа обеспечить выживание европейской экономики в соревновании с США и Китаем:

https://lenta.ru/articles/2020/06/04/change/

Ранее основной вред условных одноразовых пластиковых стаканчиков и пакетов видели в том, что они плохо разлагаются и загрязняют природу. Решением казалась более эффективная утилизация мусора — раздельный сбор, переработка, вторичное использование или сжигание на предприятиях с очисткой выхлопов. Грета напомнила всему миру — их производство уже оставляет за собой углеродный след, что не исправить утилизацией.

Таким образом шведская экоактивистка прямо связала рост потребления вещей и впечатлений (полеты в другие страны) с глобальным потеплением… <…>

Позиция оказалась, с одной стороны, универсальной, а с другой — простой и понятной для всех. <…>

Такая идеология, как кажется, противоречит нынешней экономической модели, где главным фактором успеха считается рост ВВП — увеличение производства товаров и услуг в расчете на рыночную стоимость. Однако есть два способа увеличить эту стоимость. Первый — производить больше товаров и услуг. Второй — производить меньше или столько же, но дороже. Кажется, что у второго варианта нет никаких шансов, но именно Европа имеет все возможности совершить революцию в сознании и экономике. <…>

Объяснить гражданам, почему они должны покупать европейские продукты, если те обходятся дороже заграничных, несложно — забота о здоровье. А вот почему житель ЕС должен покупать произведенный в Европе дорогой смартфон, а не дешевый китайский, — куда сложнее. Но внесение в повестку экологии снимает проблему. Во-первых, можно призвать граждан заботиться об окружающей среде, а во-вторых, ввести пошлину на продукцию с большим углеродным следом.

2. Пока, однако, европейцам приходится по старинке заливать все проблемы деньгами — печатный станок работает вовсю:

https://lenta.ru/news/2020/06/04/euro

Европейский центробанк (ЕЦБ) согласился увеличить объем программы количественного смягчения (QE), в рамках которой национальные регуляторы скупают государственные и корпоративные акции стран еврозоны, сообщает CNBC.

Увеличение оказалось неожиданно большим — сразу на 600 миллиардов евро, до 1,35 триллиона. Фактически ЕЦБ приготовился залить проблемы ЕС деньгами и тем самым дал сигнал инвесторам, что помощь не прекратится. Также указывается, что действие программы продлится не до конца 2020 года, а до июня 2021-го.

Эксперты ожидали, что программу расширят не более чем до триллиона евро, а против таких действий выступят не менее 40 процентов центробанков, которые попросят об отсрочке решения.

3. Бессменная правительница Германии полагает, что положение с экономикой там как никогда скверное:

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ed9c11e9a7947ef40ff0961

Ситуация в экономике самая тяжелая за всю историю ФРГ. Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель в эфире телеканала ARD.

«Мы находимся в самой тяжелой экономической ситуации в истории ФРГ. Это нужно просто уяснить», — сказала канцлер.

Так как Германия извлекает большую часть выгод из Евросоюза, выдаивая соки из других входящих в ЕС стран, за пределами Германии, надо полагать, дела обстоят ещё хуже.