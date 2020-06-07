Журналисты Soha высмеяли призывы китайских СМИ к отказу от российских ЗРК

07.06.2020, 20:53, Разное

Недавно некоторые китайские СМИ выступили с призывом к оборонным структурам разных стран отказаться от ЗРК РФ в пользу китайских аналогов, актуальность которого поставили под сомнение репортеры профильного издания Soha. По мнению экспертов, российское вооружение по прежнему является лучшим.

Поводом для высказываний вьетнамского издания Soha стали неоднократные попытки китайских специалистов по вооружению обвинить зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400, произведенные в Российской Федерации, в недостаточной эффективности. Более удачной заменой последним, по мнению китайцев, являются образцы аналогичного направления FD-2000, произведенные в Поднебесной. В доказательство своей теории эксперты из Китая приводят падение за последнюю пятилетку закупок оборонными структурами своей страны упомянутой российской военной техники, а также превосходство недавно произведенной китайской модели HQ-9 над С-300. В свою очередь, журналисты Soha напомнили, что фактически HQ-9, имеющий дальность стрельбы в 300 километров, является адаптированной копией своего аналога С-300, а боевая часть китайской разработки абсолютно подобна американскому “Патриоту”.

Как полагают эксперты Soha, причиной безосновательной компании китайского руководства против российских ЗРК является отсутствие востребованности отечественной техники у потребителей, в том числе – зарубежных. Об этом сообщает издание Политэксперт.