Минздрав дал рекомендации переболевшим коронавирусом россиянам

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07.06.2020, 20:48, Новости дня

Наличие выработанных антител у переболевших коронавирусом не гарантирует защиту от повторного заражения, поэтому следует и дальше соблюдать меры профилактики, сообщила главный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова.

«Все граждане РФ должны осознать, что от каждого из нас зависит благополучие относительно распространения коронавируса. В каждом конкретном регионе существует перечень ограничительных мероприятий, направленных на снижение распространения вируса. Необходимо четко выполнять все рекомендации», – приводит ее слова пресс-служба Минздрава.

В частности, по ее словам, необходимо использовать маски при посещении магазина, в транспорте или другом общественном месте. Малинникова подчеркнула, что профилактика нужна даже тем, кто уже переболел коронавирусом. 

«Дело в том, что во время болезни синтезируются антитела, но они не всегда гарантируют защиты от повторного заражения», – добавила она. 

По ее мнению, ослабление ограничений не приведет к ухудшению эпидемиологической ситуации, однако «нельзя исключать возможной турбулентности». 

Ранее сообщалось, что в Москве планируется провести дальнейшее снятие ограничений в два этапа – с 10 и 15 июня. До этого источники заявили, что в столице могут отменить действие пропускной системы с середины июня. 

Мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что на следующей неделе можно принять радикальные решения по снятию ограничений.

За последние сутки в РФ выявили 8 тыс. 984 новых случая заражения коронавирусом, общее число инфицированных выросло до 467 тыс. 673. 



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