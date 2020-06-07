 

Назначены три новых вице-президента Украинской ассоциации футбола. У Павелко теперь 14 заместителей

07.06.2020, 20:48, Новости дня

Конгресс Украинской ассоциации футбола, который сегодня проходил во Львове, назначил трех новых вице-президентов УАФ, сообщил телеканал “Футбол”.

В частности, новыми вице-президентами организации назначены бывший футболист и главный тренер киевского “Динамо” Анатолий Демьяненко (до недавнего времени был тренером словацкой “Нитры”), глава управления обеспечения деятельности УАФ Алан Плиев и глава Львовской футбольной ассоциации, экс-президента футбольного клуба “Рух” Александр Шевченко.

Таким образом, у президента УАФ Андрея Павелко теперь будет 14 заместителей, трое из которых первые. Среди вице-президентов – глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, нардеп из депутатской группы “За майбутнє”, совладелец “Эпицентра” Александр Герега, бывший замглавы Администрации Президента Константин Елисеев (занимал эту должность при пятом президенте Петре Порошенко).

На брифинге после конгресса, отвечая на вопрос, зачем нужны 14 вице-президентов и чем они занимаются, Павелко сказал: “Хочу подчеркнуть, что все вице-президенты – это очень крепкая команда, которая по направлениям отвечает за свои действия и контроль целей, задач украинского футбола”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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