 

Мнение: Поминальная служба по Джорджу Флойду (не смейте смеяться)

07.06.2020, 20:35, Разное

Я читал вчера биографию Джорджа Флойда и не понимал – 7 судимостей, отсидки, наркотики, брошенная дочь, развод с новой женой, когда он ее бил, и все знакомые о нем: “милый добряк”, “бесконфликтный гигант”.

Поминальная служба по Джорджу Флойду в Северной Каролине. Не смейте ржать над поминальными обрядами разных народов. Хотя почему-то на ум приходит “Хоронили тещу – порвали два баяна” и американское “Хоронили афроамериканца – сожгли 17 штатов”.

Помина

А про меня недавно один знакомый сказал: “Не понимаю, почему все считают, что ты хуже Гитлера, ты же – типичный Геббельс, только более лютый – раз в 10”.

При этом я не антисемит, не расист, не агрессивен, в тюрьме не сидел. Да, я могу ударить. Но я этого не делаю. Я просто не самый приветливый, быть может. А зачем мне включать обаяние просто так?!

Еще я зануда – и требователен к людям.

Прихожу к выводу – о хороших людях в нынешнем обществе думают плохо – у него все есть, и мозги с детства на месте, да он просто должен быть святым, а он “злой” – даже если ты не злой. Обо всяких бандитах, наркоманах, моральных уродах – ну, парню надо дать шанс, он обязательно исправится.

Общество теперь с таким психологическим извивом. Интересным.

Тут я обитаю чаще всего:
https://t.me/rovegosteb/3048
https://t.me/rovegosteb/3049

Источник: Записки жизнерадостного пессимиста



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