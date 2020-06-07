Дерматовенеролог Людмила Смирнова назвала ускоряющие старение кожи продукты

07.06.2020, 20:30, Разное

Для многих женщин уход за кожей играет очень важную роль, особенно, когда на лице появляются морщины, а дорогостоящие процедуры оказываются бессильными. Дерматовенеролог Людмила Смирнова назвала продукты, ускоряющие старение кожи и препятствующие восстановлению клеток.

Специалист рекомендует, в первую очередь, ограничить потребление кондитерских изделий, так как из-за избытка сахара в организме кожа увядает быстрее. Это связано с действием полисахаридов, скапливающихся в коже и нарушающих выработку коллагена, ответственного за строение кожи. Полностью отказываться от продукта не следует, говорит врач.

С осторожностью следует употреблять магазинные хлебобулочные изделия, в которых содержится очень много глютена и ненасыщенных жиров. Увлечение такой продукцией чревато не только ускоренным процессом старения кожи, но и появлением избыточного веса.

Коже “противопоказаны” копчёная колбаса, сосиски, жареное и жирное мясо. Эксперт отметила, что большую пользу для состояния кожи имеют такие специи, как анис, корица, гвоздика, кардамон, куркума, поскольку они имеют антиоксидантные свойства.