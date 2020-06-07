Футболист «Спартака» Бакаев вылечился от коронавируса

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07.06.2020, 20:30, Новости дня

Тест полузащитника московского «Спартака» Зелимхана Бакаева на коронавирус показал отрицательный результат, сообщила пресс-служба футбольного клуба. 

«Бакаев с нами и уже тренируется в Тарасовке. На этой неделе полузащитник сдал два отрицательных ПЦР-теста в промежутке 24 часов, что свидетельствует о его полном выздоровлении», – отметила пресс-служба «Спартака» в Instagram. 

Отмечается, что Бакаев уже прошел тестирование на беговой дорожке, а также провел первую индивидуальную тренировку на поле под руководством тренеров по физподготовке.

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Бакаев с нами! @z10bakaev уже тренируется в Тарасовке На этой неделе полузащитник сдал два отрицательных ПЦР-теста в промежутке 24 часов, что говорит о его полном выздоровлении Сегодня утром Бакаев прошел тестирование на беговой дорожке, а после обеда провел первое индивидуальное занятие на поле под руководством тренеров по физподготовке. #КрасноБелыеСборы #Бакаев

Публикация от FC S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) 7 Июн 2020 в 9:31 PDT

О заболевании Бакаева коронавирусом стало известно 23 мая. Другой футболист команды Роман Зобнин также уже пережил заболевание.



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