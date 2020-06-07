 

“Быдловатость женщине не к лицу”: Лариса Гузеева резко ответила на критику подписчиков

07.06.2020, 20:30, Разное

Популярная актриса и телеведущая Лариса Гузеева разметила на своей странице в Instagram публикацию, в которой резко высказалась в адрес некоторых подписчиков. Такая реакция знаменитости последовала на изрядную порцию критики, прозвучавшей ранее от ряда недоброжелательных фолловеров.
Основой свежей публикации стали несколько фотоснимков, снятых в рамках съемок телепрограммы “На дачу”, участницей которой является ведущая. Фотоколлаж телезвезда сопроводила “поучительной проповедью”, которую она адресовала посетителям её страницы в соцсети. В частности, знаменитость порекомендовала фолловерам воздержаться в дальнейшем от упреков в её адрес из-за манеры одеваться, отсутствия склонности к старению, а также – привычки не носить защитную маску в период пандемии. Ослушавшихся её совета Гузеева пригрозила отправить “в бан”. К слову, на опубликованных свежих фото актриса традиционно позирует без средства защиты на лице. Впрочем, резкая тирада красавицы была направлена лишь в адрес хейтеров, так как более дружелюбных фанатов она, напротив, поблагодарила: “Каждому из вас отдельное спасибо за доброту и любовь”.

Неудивительно, что и реакция посетителей страницы также была откровенно полярной. Часть фолловеров постарались пристыдить звезду экрана: “Быдловатость женщине не к лицу!”, “Прямо старуха Изергиль, на всех проклятья сыплет!”. Другие же поклонники в противовес постарались поддержать любимицу: “Вы – лучшая! Никого не слушайте”, “Не обращайте на них внимания”, “Суперженщина!”. Эпатажная публикация Ларисы Гузеевой лишь за пару часов набрала почти 70 тысяч “лайков”.



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