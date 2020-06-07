Мнение: Конфедератопад 2020

07.06.2020, 20:29, Разное

В Ричмонде ночью снесли памятник генералу Конфедерации Уикхэму, который простоял там с 1891 года.



Полиция с палками защищает памятник губернатору Джорджии, который хотят снести протестующие. Протестующие снести памятник не смогли, но заявили, что придут следующей ночью за ним.

Помимо этого в аэропорту Далласа демонтирована статуя "Техасского рейнджера".

В городе Мобил снесли статую адмиралу Конфедерации Рафаэлю Семмесу.

Помимо это сейчас запущены десятки петиций с требованиями сноса памятников, монументов, мемориальных досок и других исторических объектов связанных с Конфедерацией.

Кроме того. Морская пехота США запретила публичную демонстрацию флага Конфедерации.



Призывы к сносу памятника генералу Ли в Ричмонде. 29 мая памятнику исполнилось 130 лет.



Исправленный памятник генералу Ли.