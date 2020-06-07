 

В РСТ оценили возможное возобновление международного авиасообщения

07.06.2020, 20:16, Новости дня

Возобновление международного авиасообщения может спасти часть выездного и въездного туристического сезона, сообщил почетный президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько.

«Открытие полетов за рубеж с середины июля позволит спасти часть не только выездного, но и въездного туристского сезона», – цитирует «Интерфакс» Шпилько. 

Он пояснил, что предложенный Росавиацией список стран, куда могут быть возобновлены полеты, формирует большую часть въездных потоков в Россию. 

Шпилько подчеркнул, что перезапуск выездного туризма будет способствовать исполнению туроператорами отложенных обязательств перед клиентами.

Вместе с тем, по его мнению, возобновлять авиасообщение нужно одновременно с запуском чартеров.

«Это позволит, в частности, предложить россиянам туры по более доступным ценам, что немаловажно с учетом падения доходов, – сказал эксперт. 

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании готовятся к возобновлению международного пассажирского авиасообщения с 15 июля, предполагается, что начнутся полеты в первую очередь в страны ЕАЭС и СНГ. 

В мае Роспотребнадзор подготовил рекомендации по восстановлению пассажирских авиаперевозок.

Газета ВЗГЛЯД писала о трудностях при возобновлении авиасообщения.



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