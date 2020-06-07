В гостях у Хелены Кристенсен: экскурсия по сказочному дому модели в горах Кэтскилл

07.06.2020, 20:15, Разное

Самоизоляция заставила многих знаменитостей, раньше проводивших недели в аэропортах и отелях по всему миру, вспомнить о своей главной крепости – родном доме, где они теперь и находятся большую часть времени. И, кажется, в случае с Хеленой Кристенсен это время не проходит зря. Известная модель решила провести карантин не в центре Нью-Йорка, а в горах Кэтскилл, расположенных неподалеку от города. Там, среди зеленых лугов и лесов, и находится небольшой (по меркам других селебрити) домик Кристенсен. И оттуда же модель теперь постоянно делится романтичными карточками своих будней: завтраки и обеды на открытой веранде, прогулки на природе, книги на каминной полке, цветы на столах и полках… Проведем небольшой тур по зеленому убежищу модели и мы.

Дом Хелены Кристенсен

Домик в деревне Хелены понравился не только ее подписчикам, но и редакции журнала The Sunday Times Style, недавно поместившей Кристенсен на обложку издания. В материале внутри выпуска она рассказывает о своих уютных четырех стенах. А также о тех, с кем проводит карантин: 20-летнем сыне Мингусе (от отношений с актером Норманом Ридусом), подруге и фотографе Камилле Старк и собаке Куме. В отделанном в эклектичном стиле здании много винтажной мебели (например, кровать из спальни модель приобрела в соседнем городке Кингстон), различных статуэток и картин, которые хозяйка обожает коллекционировать.

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Публикация от Helena (@helenachristensen)1 Июн 2020 в 9:53 PDT

Я всегда говорю, что в детстве была похожа на Пеппи Длинный Чулок. Она была ребенком, живущим в этом сумасшедшем доме с кучей странных вещей, и теперь мой собственный дом точно такой же. Мне нравится микс из старых вещей, антиквариата и датского модернизма 50-х годов и классики. Я даже не знаю, как назвать этот стиль, здесь намешано столько всего, но каким-то образом вся эта мешанина работает.

Нашла этот волшебный дом из сказки модель тоже “волшебным” образом: во время одной из фотосессий с фотографом Фабрицио Ферри, который владел коттеджем неподалеку от этого места. Фабрицио первым и сообщил Хелене о том, что в этом зеленом раю освобождается один из домов – и Кристенсен тут же внесла депозит, даже не посетив будущую недвижимость. После модель наняла команду местных рабочих, которые и придали дому его сегодняшний вид. В основном здании находятся четыре спальни, ванные, гостиная, столовая, кухня и веранда. А в переделанном под жилые помещения амбаре – еще две спальни и ванная для гостей.

Дом Хелены Кристенсен

Окна и двери в доме Хелены открыты круглый год – особенно сейчас, когда природа пробудилась от зимней спячки, а находящееся неподалеку устье реки так и манит купаться. После таких прогулок “на речку” хозяйка часто берет в руки книгу (а может, и коктейль) и отправляется на крыльцо – наслаждаться личным саундтреком из стрекота сверчков и лягушек.

Я с детства мечтала иметь такое крыльцо – как во всех этих историях об американском Юге. У меня в голове проигрывалась сцена, как я еду по Югу, а мимо меня проносятся такие дома, и на крыльце там сидят пожилые люди в креслах-качалках, покуривают трубки и машут тебе в ответ. И я воссоздала это ощущение до мелочей.

Хелена Кристенсен Дом Хелены Кристенсен