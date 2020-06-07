Ученые разрабатывают новый метод лечения диабета первого типа с помощью Т-клеток

07.06.2020, 20:09, Разное

Ученые, представляющие Детский исследовательский институт Сиэтла, разрабатывают новый метод лечения диабета первого типа. Способ основан на Т-клетках пациентов, которые смогут наладить работу поджелудочной железы.

В новой научной работе специалисты решили сфокусировать внимание на Т-клетках, способных после редактирования и введения в плаценту функционировать в качестве регуляторных Treg-клеток. У больных диабетом первого типа эффекторные Т-клетки могут ошибочно атаковать в поджелудочной железе островковые клетки, отвечающие за выработку инсулина.

Из-за сбоев в Treg-клетках происходит нарушение в работе поджелудочной железы – она больше не в состоянии осуществлять регуляцию в крови уровня глюкозы. В результате запускается процесс развития сахарного диабета первого типа, сопровождающийся сильной усталостью, неутолимой жаждой, учащенным мочеиспусканием и голодом.



Цель ученых – создание технологии, позволяющей передавать отредактированные регуляторно-подобные Т-клетки в поджелудочную железу больного, чье действие должно быть направлено на подавление сверхактивного иммунного ответа, поддержку и защиту работы островковых клеток. В рамках исследования был применен способ редактирования генов, чтобы повысить экспрессию гена FOXP3. Последний представляет из себя главный транскрипторный фактор Treg-клеток. Для тестирования использовались образцы человеческой крови с выделенным Treg. Испытание на моделях грызунов и образцах ткани человека подтвердили эффективность действия отредактированных клеток.

По словам экспертов, для лечения модифицированные клетки будут передаваться пациенту с диабетом через инъекцию. Благодаря применению данной технологии можно будет избавиться от необходимости ежедневно принимать инсулин, а результаты терапии должны стать долгосрочными.