 

Абрамович купил «Крик» Мунка за 120 млн долларов

07.06.2020, 20:08, Новости дня

Российский миллиардер Роман Абрамович приобрел картину норвежского художника Эдварда Мунка «Крик».

Стоимость картины составила 120 млн долларов. При этом отмечается, что Абрамович купил один из четырех существующих вариантов полотна – единственный, находящийся в частной коллекции, информирует Telegram-канал Sotheby’s Life.

По информации портала Soccernews, торги проходили в Нью-Йорке еще 2 мая на аукционе Sotheby’s. Стартовая цена работы составляла 50 млн долларов. Всего за 15 минут из семи претендентов остался лишь один – инкогнито проводивший торги по телефону. Позже выяснилось, что картину купил Абрамович.

Отмечается, что вырученные средства планируется вложить в строительство нового музея, гостиницы и центра искусств в Норвегии.

Ранее СМИ сообщали, что Абрамович в январе этого года стал владельцем самой дорогой виллы в Израиле. 



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