 

Мнение: Фактор страха

07.06.2020, 20:02, Разное

Стресс, в том числе от страха заражения коронавирусом, может снизить иммунитет, а также стать катализатором заболевания. Такое мнение в эфире программы «Доктор Мясников» на телеканале «Россия 1» выразил врач, телеведущий и руководитель информационного центра по мониторингу ситуации с инфекцией Александр Мясников.

Что, собственно, и требовалось доказать. Пандемия террора запускает положительную обратную связь для коронавирусной эпидемии, усиливая ее и способствуя распространению за счет резкого снижения сопротивляемости организма.

По сути, правительства, которые поддались на панику и начали ее генерировать, сами загнали свои страны в катастрофу. Россия – не исключение.

Источник: Эль Мюрид



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