 

Эксперты рассказали о негативном влиянии сыра, мяса и алкоголя на иммунитет

07.06.2020, 19:53, Разное

Зарубежные специалисты провели исследование на предмет влияния ряда популярных продуктов питания на здоровье людей. Выяснилось, что такие продукты, как сыр, мясо и алкоголь, в больших количествах оказывают определенный вред на иммунную систему человека.
Проведенное исследование продемонстрировало, что немалое количество сортов твердого сыра имеют в своем составе грамположительные палочковидные бактерии – листерии. Ослабляя иммунную систему, они порой являются причиной многих заболеваний – как у животных, так и у людей. В свою очередь, мясо и животные жиры содержат свободные радикалы, вызывающие к клеточной системе человеческого организма мутации и разрушающие клетки.

Также специалисты заострили внимание на необходимость ограничения количества употребляемых алкогольных напитков. Дело в том, что они “вымывают” из организма лейкоциты и ряд питательных веществ, что негативно сказывается на иммунитете. Об этом пишет интернет-издание Cursorinfo.



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